Colisão frontal na rodovia deixa vários feridos

Uma batida frontal envolvendo dois automóveis causou ferimentos em cinco pessoas na noite de segunda-feira, 1º, na rodovia BR-376, em Maringá. O motorista de um Hyundai HB20 que seguia sentido Iguatemi invadiu a pista contrária e atingiu um VW T Cross.

A batida foi tão forte que o HB20 capotou por várias vezes. A passageira do HB20 foi ejetada do veículo sendo arremessada para uma pista secundária. Uma enfermeira que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos até a chegada dos bombeiros e Samu.

A passageira do HB20 precisou ser entubada pois apresentava traumatismo craniano. A vítima foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital Metropolitano de Sarandi onde permanece em coma induzido.

O condutor do HB20 que provocou o acidente foi socorrido com ferimentos graves. O motorista do T Cross sofreu ferimentos moderados. Uma criança de 3 anos e uma mulher que estavam no banco traseiro nada sofreram.

O passageiro do banco da frente ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros cortou parte da lataria do veículo para retirar com segurança a vítima. Foram usados mais de 20 socorristas no resgate.

A Polícia Rodoviária Federal auxiliou também os socorristas durante os atendimentos. Os nomes dos acidentados não foram divulgados pelas equipes de socorro já que os mesmos necessitavam de rapidez no transporte das vítimas até os hospitais. (inf André Almenara)