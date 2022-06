Discussão entre mulheres termina em morte

A Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Maringá, está a procura de uma mulher que matou uma moça de 27 anos, na zona norte da cidade. O crime aconteceu no final da madrugada deste sábado, (4), defronte a uma tabacaria situada na avenida Sophia Rasgulaeff, no Jardim Oásis.

Deborah Garcia Dias, foi atingida por ao menos quatro tiros de revólver. Socorristas do Samu, estiveram no local, mas a vítima já não apresentava sinais vitais. A principal suspeita de ter cometido o crime, foi identificada pelas autoridades policiais.

Conforme informações de testemunhas, a moça assassinada e a suspeita, teriam tido um desentendimento em um estabelecimento comercial localizado em outra tabacaria na av Mandacaru, onde iniciaram a primeira discussão. Horas depois, elas se encontraram na tabacaria localizada no Jardim Oásis. A princípio novamente tiveram uma breve discussão, e uma delas deixou o local.

Minutos depois, a mulher retornou armada e atirou na jovem de 27 anos. Após cometer o crime, a suspeita saiu correndo em direção ao Jardim Alvorada, e desapareceu.

A cena do assassinato foi isolada pela PM, e após o trabalho da Polícia Científica, um agente do Instituto Médico Legal, fez a remoção do corpo. A vítima residia na Vila Morangueira. O crime teria ocorrido por motivação passional. Essa é a principal linha de investigação da DHPP. (inf Eduardo Leandro/foto Plantão Maringá)