Dono de mercado morre de bala perdida durante crime de homicídio em Maringá

O comerciante Marcelo Zerbinatti, de 40 anos, morreu ao ser atingido por um tiro durante um crime de homicídio no final da tarde de sexta-feira, 23, na avenida Franklin Delano Roosevelt, no Jardim São Francisco.

Marcelo que era dono de um supermercado tinha ido buscar mais alguns alimentos para consumir em um churrasco de aniversário de seu pai que seria realizado durante a noite. Ao deixar seu próprio estabelecimento, Marcelo foi baleado.

O atirador que usou uma pistola com carregador alongado efetuou inúmeros disparos contra Anatan Aparecido Waldomiro, de 30 anos, que também tinha ido ao supermercado comprar bebidas para comemorar seu aniversário.

O comerciante Marcelo que estava na linha de tiro foi então atingido. O criminoso foi ainda atrás de Anatan e disparou mais alguns tiros. Anatan morreu na hora com mais de 15 tiros. Um automóvel Jeep Renegade de cor branca foi visto deixando o local em alta velocidade.

Equipes de socorro do Samu rapidamente chegaram ao local e deram início as manobras de reanimação no comerciante. Após 45 minutos, o médico do Samu confirmou a morte de Marcelo Zerbinatti.

Imagens de câmeras de segurança do supermercado da vítima estão com os investigadores da Delegacia de Homicídios de Maringá. A esposa de Anatan foi detida minutos depois da execução de seu marido pois na casa do casal foi encontrada uma pistola calibre 9mm.

A Polícia Militar realizou buscas na casa do casal e localizou também dezenas de munições do mesmo calibre, três carregadores, dinheiro e dois capuzes. Anatan possuía vários antecedentes criminais. O rapaz já foi preso pela Polícia Militar e Denarc.

Anatan estaria envolvido no tráfico de drogas e alguns homicídios ocorridos em Maringá. Qualquer informação do atirador denuncie de forma anônima no telefone 190 da Polícia Militar. (inf André Almenara)