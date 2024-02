Dono de revenda de gás morre após acidente de trânsito em Maringá

Cleilton Fernando Rezende Cantuária, 33 anos, faleceu nesta segunda-feira, 26, em consequência dos ferimentos ocorridos em acidente no dia 3 de fevereiro, no cruzamento da Rua Allan Kardec com Sebastião de Paula e Silvano, no bairro Parque Avenida.

O motociclista, que era dono de uma revenda de gás, tinha acabado de fazer sua última entrega quando uma Fiat Fiorino invadiu a preferencial, causando o acidente. Cleilton foi intubado pelas equipes de resgate e levado ao pronto-socorro do Hospital Metropolitano de Sarandi.

Devido à crise no Metropolitano, Cleilton foi um dos pacientes transferidos para Paranavaí. Na ocasião, o pai da vítima lutou para impedir a transferência, consciente da gravidade do estado do filho, mas Cleilton acabou sendo transferido de ambulância. (inf Plantão Maringá)