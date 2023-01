Empresário de Sarandi que iria matar o atual marido da ex-mulher é preso pela polícia

Um empresário de Sarandi foi preso em flagrante na noite da última segunda-feira (09), por porte ilegal de arma de fogo no Posto Rodoviário Estadual de Rolândia.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a equipe do Canil, da 2ª Cia estava realizando uma operação contra o tráfico de drogas, quando abordou um ônibus de linha que saiu de Maringá com destino a Goiânia – GO.

Com apoio do cão farejador, os policiais passaram a verificar as bolsas e malas dos passageiros. Em uma pequena bolsa o cão indicou algo de ilícito. Ao verificarem, os militares, encontraram uma pistola 380, com mira laser, e várias munições intactas.

Questionado sobre a arma, o empresário, que é dono de um bar em Sarandi, relatou que comprou a pistola no mês passado, e estava indo ao estado de Goiás, onde iria matar o atual companheiro da sua ex-esposa.

Diante dos fatos o homem que não teve o nome divulgado pela PRE, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rolândia. (inf Plantão Maringá)