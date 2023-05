Encontro político sela compromisso do PL e UNIÃO BRASIL

Em um evento organizado pelo escritório político do deputado estadual Rogério do Carmo nesse sábado, 27, reuniu várias lideranças políticas de Maringá; além do anfitrião, deputado do Carmo, estavam presentes os deputados Delegado Jacovós, lider do PL, soldado Adriano José, líder do PP, deputado federal Ricardo Barros, atualmente licenciado e Secretário da Indústria e Comércio do Paraná, os vereadores Mário Hossokawa, Delegado Luiz Alves, Biazon, e Maninho; a secretária de ação social de Maringá, Sandra Jacovós e o Diretor do Procon, Flávio Mantovani.

Nos pronunciamentos das lideranças, ficou claro, que já existe uma pré-aliança entre os partidos PL e UNIÃO BRASIL, que pretendem formar uma grande chapa majoritária pra disputar as eleições municipais em 2024.

O pré candidato deputado Jacovós, salientou que o PL pretende ter candidatura própria à prefeito ou vice nas principais cidades do estado, mas vê o deputado Do Carmo, como um pré candidato muito preparado e capacitado para a prefeitura de Maringá, declarando que apoiaria Do Carmo.

O deputado Do Carmo por sua vez, salientou que objetivo da reunião, foi discutir o futuro de Maringá e não obstante o UNIÃO BRASiL ter pré candidato a prefeitura através de sua pessoa, o partido também está aberto para discussões para formar uma união para eleger o melhor candidato para o futuro de Maringá; o secretário estadual e deputado federal licenciado Ricardo Barros, disse que o PP sempre esteve presente nas eleições municipais da cidade de Maringá, e os objetivos quer governando ou não, é política de resultado, buscando sempre o melhor pra Maringá e o partido esgotará todos os esforços na busca do entendimento para a cidade continuar a ser a melhor para se viver neste país; o deputado soldado Adriano José, também se colocou à disposição pelo PP, salientou a grande liderança de Ricardo Barros, e viu o encontro como um excelente passo para uma grande aliança, unindo partidos liberais e conservadores em defesa da sociedade e família; os demais pronunciamentos seguiram na mesma linha, com o objetivo deve ser formar uma grande aliança, visando um resultado vitorioso em 2024; no encontro havia cerca de 60 pré candidatos a vereadores, que buscam uma cadeira na câmara de vereadores a partir de 2025.