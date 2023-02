Enfermeira de Maringá é presa

A enfermeira maringaense Gislaine Souza Peternella, 45 anos, Valdemir Prestes Pereira, 23 anos, Paulo Henrique da Silva, 26 anos, Aparecido Valentim, 35 anos, e Robson Cleber Rodrigues, 33 anos, moradores de Toledo, na região oeste do estado, foram presos acusados de terem praticado um roubo e na sequência ferido a vítima com golpes de faca.

As prisões aconteceram no Jardim Alvorada, zona norte de Maringá, porém o crime aconteceu na cidade de Arapongas – região norte do Paraná. Conforme informações das Polícias Civil e Militar, a mulher teria contratado um dos indivíduos presos, para assaltar o ex-namorado, e agredi-lo durante o roubo. O homem contratado, teria chamado outros três indivíduos para praticarem o crime.

Ainda segundo as autoridades policiais, durante as diligências foi apurado que a mulher pagaria 20 mil reais em espécie e um carro avaliado em 35 mil ao rapaz contratado para colocar a trama em prática. Os outros três indivíduos receberiam o carro da vítima. Durante a madrugada, o bando foi até a cidade de Arapongas e invadiu a residência da vítima. Lucas Aparecido Joaquim da Silva de Sousa, de 36 anos, entrou em luta corporal com os indivíduos. Ele foi esfaqueado nas costas. Os suspeitos fugiram do local levando o carro do morador, um notebook, entre outros objetos. Lucas ligou para o 190 e comunicou o fato. Quando foi socorrido, ele disse que suspeitava da ex-companheira.

A PM de Arapongas entrou em contato com o 4º BPM, e logo na sequência os suspeitos foram presos. Eles estavam com o carro da vítima, próximo a residência da enfermeira. Enquanto o delegado plantonista – Dr Victor Batista, realizava a lavratura do flagrante, a enfermeira espontaneamente chegou na delegacia. Ela disse que uma equipe da PM havia ido à sua casa, e ela não estava no imóvel. Pois queria saber o que estava acontecendo. Ao ser interrogada pela autoridade policial, a mulher recebeu voz de prisão. Ela relatou, que apenas pediu que um dos rapazes pegasse o notebook que seria de sua propriedade. Também negou ter arquitetado a ação criminosa, sofrido pelo ex.

A enfermeira disse, que já havia sofrido violência doméstica por parte da vítima. E que na época procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência.

Porém, diante de várias evidências e provas, o delegado decidiu pela prisão da mulher. Todos foram autuados pelo crime de roubo majorado, com emprego de arma branca e associação criminosa. A enfermeira e os quatro homens estão recolhidos à disposição da justiça, no mini-presídio de Maringá. A vítima não corre risco de morte. O caso segue sob investigação por parte da Policia Civil. (inf Plantão Maringá)