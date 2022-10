“Explicado por quê o trânsito não anda em Maringá”

Após uma discussão de trânsito dois homens trocaram socos e bloquearam o trânsito na Avenida Duque de Caxias no centro de Maringá na tarde desta quinta-feira, 6. O motorista de uma camionete e um motoboy iniciaram uma discussão que terminou em pancadaria.

Segundo testemunhas, os dois iniciaram um bate-boca após o motoqueiro tentar passar pelo corredor e ter sido fechado pela camionete. Após provocações o motoboy chutou a lateral do veículo e o motorista desceu do carro para tirar satisfações. Os dois partiram para a porrada e o motorista que nas imagens aparenta ser um lutador, acaba apanhando do motoqueiro.

Populares precisaram intervir para separar a discussão. Após a briga, cada um pegou seu veículo e foi embora. “O motorista parecia ser lutador, pois deu dois golpes para derrubar o motoqueiro. Ele saiu com o rosto sangrando, depois de ter sido acertado pelo capacete e levar vários socos” relatou o motorista que registrou as imagens e enviou para a Rádio Pinga Fogo FM.

A Polícia Militar não registrou a ocorrência. (inf Equipe Pinga Fogo)