Gestão Ulisses Maia é aprovada por 79% dos maringaenses, aponta pesquisa

Uma pesquisa de opinião foi divulgada nesta semana pela Visão Intelligence, empresa de Londrina, apresenta a aprovação da gestão Ulisses Maia por 78,9% dos maringaenses. A análise também reflete números ligados diretamente à administração municipal; 92,75% dos entrevistados disseram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com relação ao bairro em que residem e 91,2% muito satisfeitos ou satisfeitos em referência a Maringá. O resultado traz ainda que 95% da população está muito satisfeita ou satisfeita com a vida que tem.

Os participantes também foram questionados quais eram os maiores problemas de Maringá e 18,6% consideram que não há. A saúde foi apontada por 21,9% da população, sendo os maiores índices. Não souberam ou não opinaram totalizou 9,8%.

“Com foco em uma cidade empreendedora, inteligente, transparente, sustentável e inclusiva, administramos Maringá para as pessoas. Elas são nosso foco e assim, nossas metas alcançam ainda mais qualidade de vida, apresentam oportunidades e geram crescimento de emprego e renda, com sustentabilidade e políticas públicas que favoreçam a todos”, comentou o prefeito Ulisses Maia.

Maringá, administrada pela gestão Ulisses Maia, conquistou rankings expressivos na história da cidade que a destacam em eficiência no gerenciamento dos recursos públicos, recordes de investimento em saúde, educação e infraestrutura, ações inéditas que garantem a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, além do incentivo para a aceleração econômica e inovação.

A pesquisa quantitativa de opinião pública da Visão Intelligence entrevistou 600 pessoas no Centro, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste da Cidade, entre os dias 29 e 31 de agosto.