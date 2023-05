Incêndio no edifício Maison Heritage Maringá

A imagem mostra a localização do incêndio no edifício residencial Heritage próximo ao Parque do Ingá.

O foco do incêndio foi em uma laje técnica, no 10º andar, um vazamento de gás dos compressores dos condicionadores de ar pode ter sido a causa do fogo. Não houve vítimas.

O incêndio foi controlado. De acordo com o 5º GB, quando o incêndio começou dois caminhões dos bombeiros estavam em incêndio ambiental de relevância. “Por isso ressaltamos como é importante demais denunciar queimadas criminosas”, já que empenham viaturas de emergência. O atendimento à ocorrência principal não foi prejudicado, “mas gera apreensão e intervenção no remanejo de recursos”. (inf Maringá News)