Jovem de 23 anos é assassinada em Sarandi após sair de festa

Uma jovem, de 23 anos, identificada como Carolina Conceição de Oliveira Vicente, foi morta a tiros na noite dessa quarta-feira (25), em Sarandi.

O crime foi registrado na Rua Tapajós, no bairro Jardim Real II. A vítima participava de uma festa que ocorria em uma chácara, quando foi ameaçada e saiu do local.

Segundo informações, a vítima teria chegado correndo em uma residência pedindo uma bicicleta emprestada para fugir, mas foi negada. A jovem então seguiu a pé pela Rua Tapajós, quando foi abordada por dois homens que ocupavam uma motocicleta e foi atingida por disparos na região da cabeça e das costas.

Equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas quando chegaram, a vítima estava morta. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal também estiveram no local do crime.

Ainda de acordo com informações, o companheiro da vítima teria deixado a festa momentos antes do crime acontecer. Carolina já teria registrado boletins de ocorrência contra o namorado.

A jovem residia em Maringá, no Parque Residencial Tuiuti. Ela deixa três filhos.

A Polícia Civil de Sarandi investiga o caso. (inf GMC Online)