Leilão da PPP da iluminação pública ocorre nesta sexta, 6, com transmissão no Auditório Hélio Moreira

O leilão da Parceria Público-Privada (PPP) para prestação dos serviços de iluminação será nesta sexta-feira, 6, às 14h, na sede da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). O objetivo da sessão é a seleção da proposta mais vantajosa, mediante critério de menor valor de contraprestação mensal máxima. O leilão será transmitido para a comunidade no Auditório Hélio Moreira, anexo ao Paço Municipal, e no canal da Prefeitura de Maringá no Youtube (acesse aqui).

A empresa vencedora será responsável pela troca de todas as lâmpadas da cidade por modernas de LED, manutenção das novas luminárias e expansão do parque luminotécnico. Maior investimento da história de Maringá para revitalização da iluminação pública, a PPP vai proporcionar mais segurança à população, promover o desenvolvimento sustentável e garantir economia de até R$ 1,5 milhão mensal para o município.

Para o prefeito Ulisses Maia, o modelo de licitação na B3 representa o que há de mais moderno para eficiência e transparência dos processos da gestão pública. “A PPP vai garantir a troca de todas as lâmpadas antigas da cidade, o que vai transformar Maringá. A modernização e revitalização da iluminação garantirá, além da sustentabilidade e segurança, que as pessoas possam aproveitar ainda mais a cidade e os espaços públicos”, disse.

Atendimento aos jornalistas – Os jornalistas poderão acompanhar o leilão presencialmente na B3, em São Paulo, ou a transmissão no Auditório Hélio Moreira ou no canal da Prefeitura de Maringá no Youtube.

Para participar da coletiva de imprensa, os interessados deverão confirmar presença até quinta-feira, 5, às 12h, pelo WhatsApp da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Maringá: (44) 99128-2463, indicando nome completo do profissional e veículo de imprensa que representa. Também é necessário informar se deseja acompanhar a coletiva presencialmente, na Bolsa de Valores de São Paulo, ou de forma online, pela plataforma Zoom.

Quando: Sexta-feira, 6

Horário: Leilão iniciará às 14h. Coletiva de imprensa começará após o leilão

Local: O leilão será na sede da B3, na Rua Quinze de Novembro, 275, São Paulo – SP. A transmissão pode ser acompanhada no Auditório Hélio Moreira ou pelo canal da Prefeitura no Youtube.

A coletiva de imprensa será presencialmente, na Bolsa de Valores em São Paulo, ou de forma online, pela plataforma Zoom.