Mãe e filhos morrem após serem atropelados na saída em rodovia de Maringá

Uma mulher de 40 anos, de origem Haitiana e duas crianças (filhos) de 3 e 1 ano, morreram ao

serem atropeladas na noite deste sábado, 16, em Maringá. O trágico acidente foi

registrado na rodovia PR-317, na frente do Ceasa – saída de Maringá para Floresta. As vítimas

tiveram os corpos dilacerados. Uma das crianças estava em um carrinho de bebê.

O motorista e o veículo atropelador não foram identificados. Mas a princípio as vítimas foram atingidas por um

veículo de grande porte e na sequência atropelados por outros veículos. No local foi encontrado um

para-choque, a princípio de um ônibus.

Segundo o Tenente Boni, oficial do 5°Grupamento do Corpo de Bombeiros, a cena no local do

acidente era terrível, e chocou toda equipe que prestou atendimento a ocorrência. Patrulheiros da

Polícia Rodoviária Estadual (PRE), estiveram no local realizando todos os levantamentos possíveis. A

princípio o atropelamento ocorreu no momento em que mãe e filhos atravessavam a pista de rolamento.

Os corpos foram removidos por agentes da Polícia Científica e encaminhados ao Instituto Médico

Legal de Maringá. As vítimas foram identificadas como; BERNITE NOEL – 40 ANOS, JEAN ELIAS

CARRIES – 3 ANOS e BERDWENS DOURLENS NOEL – 1 ANO. (inf Anderson Lopez)