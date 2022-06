O prefeito Ulisses Maia esteve nesta segunda-feira, 30, em reunião com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira em Curitiba, para tratar da implantação do Centro Integrado de Operações em Maringá.

Uma iniciativa pioneira do município para unir esforços e integrar os trabalhos da Guarda Civil Municipal, Polícias Civil/ Militar e Corpo de Bombeiros/SAMU. A atuação conjunta vai garantir maior combate à criminalidade e mais segurança à população.

“Tivemos o apoio do Coronel Hudson, que vai autorizar a integração“, salientou Ulisses Maia. Estiveram presentes a Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores, com vereador e delegado Luiz Alves e o vereador Biazon, além do nosso secretário de Segurança Pública, Ivan Quartaroli e o Comandante do 4ºBPM, Tenente-Coronel Márcio Antônio via online.