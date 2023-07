Maringaense preside o Congecep

O secretário municipal de Segurança de Maringá, Ivan Quartaroli, foi eleito presidente da primeira diretoria do Conselho Estadual de Gestores Municipais de Segurança Pública e Comandantes de Guarda Municipal. O Congecep vai ter assento no Conselho Estadual de Segurança Pública e foi constituído com representantes das 37 guardas municipais do Paraná.

Além de Quartaroli, integram a diretoria do Congecep: 1° vice-presidente: Pedro Ramos, secretário de Defesa Social de Londrina; 2° vice: Marcos Leitão, comandante da Guarda Municipal de Campo Largo; 1° secretário: Carlos Celso dos Santos Junior, superintendente da Guarda Municipal de Curitiba; 2° secretário: Leônidas Martins Júnior, comandante da Guarda Municipal de Paranaguá; 1° tesoureiro: Paulo Sérgio Argati, secretário de Segurança e Trânsito de Arapongas; e 2° tesoureiro: Christian Guilherme Goldoni, secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Toledo. (inf Angelo Rigon)