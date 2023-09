PM retoma patrulhamento com bikes

A Polícia Militar do Paraná retomou o patrulhamento de bicicletas no Centro de Londrina nesta semana. Essa modalidade já foi adotada em meados de 2017 e durou até 2019. Ao todo, quatro duplas farão o patrulhamento na parte da manhã e no período da tarde, de segunda a sábado, em horário comercial.

O principal objetivo do trabalho é reforçar a segurança nas ruas e avenidas onde existe concentração e fluxo de pessoas, inibindo ações criminosas. O Centro foi escolhido visando a mobilidade e acessibilidade a locais que motos e carros não acessam. Por ser um meio de transporte silencioso, ele também auxilia em algumas situações de abordagens.

De acordo com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, tenente-coronel Marcos Antonio Tordoro, o patrulhamento tem como foco principal a aproximação com a população que trabalha e circula no município. “Os policiais militares estão ligados à central de operações por um rádio de comunicação portátil e estão disponíveis para atendimento de ocorrências em todo o Centro”, contou.

O tenente-coronel ainda ressalta que esse modelo de patrulhamento visa resultados positivos no aspecto preventivo. Algumas bicicletas utilizadas no radiopatrulhamento foram adquiridas em 2017 em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Londrina e outras unidades foram adquiridas pelo Governo do Estado e Sanepar. Além disso, foram realizados cursos de capacitação para que todos estivessem aptos para a atividade.

“É um serviço diferenciado, que conta com grande apoio popular. Esse trabalho reforça nossa identidade no que se refere à proximidade com a população”, disse Tordoro.