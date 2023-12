Morre Marcelo Manilia

Faleceu hoje, 27, em Maringá o empresário Marcelo Manilia, 66, proprietário da Fantasy Vídeo Lan House, na Vila Operária. Ele também foi pioneiro do fisioculturismo em Maringá, com academia funcionando no andar superior da antiga locadora de vídeos.

O velório está previsto para começar às 18h30, na sala nobre 1 da Capela do Prever da Zona 2, e o sepultamento está marcado para amanhã às 17h no Cemitério Municipal. Manilia era natural de Cornélio Procópio. (inf Angelo Rigon)