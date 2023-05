Por onde anda?

Nos áureos tempos do rádio maringaense, lá estavam Paulo Amaral (Polila), Cláudio Viola, Marco Correa (Marquinhos), Jucélia Nunes, José Liali (Pipo) sentado e João Iziquiél de Souza o “T.J.”.

TJ que ganhou o apelido por uma sátira ao personagem do policial loiro do seriado americano S.W.A.T. interpretado pelo ator James Coleman, vive hoje afastado do rádio em Campinas, estado de São Paulo. TJ comandava diariamente nos idos dos anos 80 seu programa musical na rádio Maringá FM, boa praça e extrovertido com os amigos, ainda continua um bom contador de histórias.