Primeira morte com uso de patinete elétrico é registrada em Maringá

A primeira morte envolvendo patinete elétrico em Maringá infelizmente ocorreu na manhã desta terça-feira, 22, no cruzamento da avenida Carneiro Leão com rua José de Alencar. Gabriella Piaskowski Martins, 26 anos, estava de patinete elétrico quando foi atingida por um ônibus

A jovem atravessou a faixa no momento em que o semáforo abriu para os veículos e acabou sendo fortemente atingida pelo coletivo. Com o impacto ela foi arremessada por vários metros.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do atropelamento. As informações são de que a jovem estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente. Gabriella precisou ser entubada ainda no local pela equipe médica do Samu.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital Metropolitano de Sarandi com ferimentos gravíssimos. Infelizmente horas depois Gabriella faleceu. Ela era natural da cidade de Curitiba e tinha duas crianças. (inf Andre Almenara)