Professora é assassinada com 14 facadas em Maringá

O crime de feminicídio ocorreu no final da tarde de terça-feira, 18, na Rua Ierecê, no Conjunto

Parigot de Souza. Miria Atanásio da Silva, de 49 anos, foi encontrada morta em sua

casa com aproximadamente 14 facadas.

O autor do crime é Edvaldo Rodrigues Salomão, de 50 anos. Edvaldo era casado com Miria. A

família de Miria contou aos policiais que Edvaldo estava dormindo dentro de um automóvel no quintal da residência pois o casal estava em fase de separação.

Logo após desferir os golpes de faca na mulher, Edvaldo teria ligado no Samu avisando sobre o crime. O assassino ainda com manchas de sangue pelo corpo pegou uma motocicleta e foi até a

casa da irmã pedindo por dinheiro e uma roupa.

Edvaldo ainda disse que tinha feito uma coisa que já deveria ter cometido a muito tempo. Logo em seguida o motoboy fugiu. A PM já possui uma foto da moto e da placa do veículo. Edvaldo

provavelmente passou por Sarandi após matar a mulher.

Ele estaria usando capa de chuva com uma caixa de cor preta na motocicleta. Miria trabalhava

como educadora em um CMEI da cidade. Ela recentemente realizou um procedimento cirúrgico

para retirada do útero. Miria estava inclusive de atestado médico.

Edvaldo Rodrigues Salomão foi preso na manhã desta quarta-feira, 19, em Sabaudia e encaminhado à Delegacia de Maringá. (inf André Almenara)