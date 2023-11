Projeto de Lei prevê criação do Dia do Acolhimento do Paciente Oncológico

O deputado estadual Do Carmo (União) apresentou, nesta semana, um projeto de lei para a criação do Dia Estadual do Acolhimento do Paciente Oncológico. Além da data comemorativa, na semana que compreender o Dia Estadual do Acolhimento do Paciente Oncológico, deverão ser realizadas atividades voltadas para a conscientização sobre o tema e a promoção de campanhas educativas.

De acordo com as estatísticas do Ministério da Saúde, o Brasil registra anualmente mais de 700 mil casos de câncer. Aumentar a sensibilização e a conscientização da população sobre a importância desse processo é a principal razão do projeto, afirma o autor, Do Carmo.

“Essa medida pode incentivar os profissionais da saúde a oferecer um atendimento mais humanizado e empático, capaz de atender às necessidades físicas, emocionais e psicológicas dos pacientes”, diz o deputado.

SOCIEDADE E MERCADO DE TRABALHO – Na justificativa do projeto apresentado, trata-se do acolhimento além do tratamento, do diagnóstico e prevenção, e envolve também a reinserção do paciente oncológico na sociedade e no mercado de trabalho, por meio de educação e ações de promoção de empreendedorismo, bem como a conscientização da sociedade quanto à vulnerabilidade dos pacientes.