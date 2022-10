Rapaz que participou de roubo é morto pela polícia

A Polícia Militar conseguiu identificar o indivíduo que morreu baleado na tarde dessa terça-feira, 25,

na rodovia PR-323, no distrito de Água Boa. André Valentim Marçal, 33 anos, foi identificado por um

irmão que esteve no local da ocorrência.

André Marçal ocupava um veículo VW Saveiro que foi roubado de uma residência no último final

de semana. No dia do assalto, os bandidos agiram com violência contra a família que foi feita

refém.

Antes de ser baleado pelo Pelotão de Choque, os policiais tentaram uma abordagem mas sem

sucesso. A placa do veículo já estava trocada. Em um trecho da rodovia, o suspeito parou o

veículo e fugiu em uma área de mata.

A Polícia Militar divulgou uma nota que o condutor atirou por duas vezes na direção dos policiais

que revidaram. Um revólver calibre 38 foi apreendido pelos policiais, e localizaram no celular do

rapaz diversas conversas sobre o roubo na residência.

A polícia ainda está em busca de identificar os demais participantes do crime. Outras

diligências estão sendo feitas pela PM de Maringá. O corpo de André Marçal foi encaminhado ao

IML. Marçal era morador da cidade de Sarandi. (inf André Almenara)