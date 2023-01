Na manhã desta segunda-feira, 9, o prefeito Ulisses Maia convocou uma reunião com as forças de segurança da cidade, para alinhar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal com base nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, expedida neste domingo, dia 8, que determina a desobstrução das vias e rodovias da cidade. A Prefeitura de Maringá informa que prestará todo o apoio às autoridades de segurança competentes, a fim de garantir a lei e a ordem.

Participaram da reunião o prefeito Ulisses Maia, o delegado da Polícia Federal, Fabiano Lucio Zanin, o sub-tenente do Tiro de Guerra representando o Exército, Miguel Angelo Silveira Carrion, o primeiro-tenente da Polícia Militar, Murilo Saes, o delegado-chefe da 9ª SDP, Adão Rodrigues e o secretário municipal de Segurança, Ivan Quartaroli