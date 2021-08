Um sujeito foi contratado como o novo executivo de vendas de uma grande empresa de alta tecnologia.

O executivo que estava deixando o cargo se reuniu com ele em particular e lhe presenteou com três envelopes numerados.

“Abra-os quando se deparar com um problema que acha que não pode resolver”, disse ele.

As coisas correram no início muito bem, mas, seis meses depois, as vendas tiveram uma queda e ele começou a ser cobrado pelos acionistas.

No auge da sua sagacidade, ele lembrou-se dos envelopes.

Ele abriu a gaveta e tirou o primeiro de lá. A mensagem dentro dizia:

“Culpe a mim, o seu executivo anterior.”

O homem então convocou uma conferência e com muito tato colocou a culpa no executivo que veio antes dele.

Satisfeitos com seus comentários, os acionistas responderam positivamente, as vendas começaram a aumentar e o problema ficou para trás.

Cerca de um ano depois, a empresa estava novamente enfrentando uma ligeira queda nas vendas, combinado com problemas sérios de produtos.

Tendo aprendido com sua experiência anterior, o executivo rapidamente abriu o segundo envelope.

A mensagem dizia:

“Culpe o mercado.”

Ele convoca uma conferência e convence a todos que a situação da empresa é reflexo das más condições do mercado, mas que tudo será resolvido se houver compreensão.

A resposta é novamente positiva e com o tempo ganho a empresa volta a ter resultados positivos, fazendo com que o problema ficasse para trás.

Depois de vários trimestres rentáveis, a empresa mais uma vez caiu em tempos difíceis.

O executivo, desesperado, foi para o seu escritório, fechou a porta e abriu o terceiro envelope.

A mensagem dizia:

“Prepare três envelopes.”