Operação de Vasectomia

Ao acordar na mesa de operacão de vasectomia, o paciente é informado pelo médico:

– Meu amigo… temos duas notícias para lhe dar…

– Já sei… uma boa e outra ruim… como em todas as piadas velhas!- diz o paciente.

– Isso mesmo! Qual você quer primeiro?

– Posso pensar?

– Não, atenha-se ao seu script!-responde o Doutor.

– Então me de a boa!

– A sua operacão foi um sucesso! Você nunca mais terá filhos!

– Ótimo! E a ruim?

– Nós, nos enganamos quanto ao tipo de cirurgia… ao invés da vasectomia, fizemos uma mudança de sexo!

– Mudanca de sexo??!! Meu Deus! Quer dizer que eu nunca mais vou ter um pinto entre as pernas?

– Claro que vai!!! Só que não será o seu!