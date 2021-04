O casal era feliz e vivia tranqüilo, até o dia em que a esposa começou a chegar tarde da noite em casa.

Desconfiado, o marido foi mexer nas coisas da mulher e encontrou um colar de diamantes. Foi, então, conversar com ela:

– Você pode me dizer o que significa isso?

– Amor, esse colar eu ganhei no bingo!

Ele não se convenceu, mas, como não queria encrenca, resolveu engolir a desculpa. Como a esposa continuava chegando tarde em casa, o homem voltou a revistar suas coisas. E encontrou um anel caríssimo de esmeraldas. Foi, novamente, questionar a mulher, que respondeu:

– Mais um prêmio do bingo, querido! Acho que estou numa maré de sorte!

O marido ficou indignado, mas não discutiu com a mulher. Cada dia ela chegava mais e mais tarde e com jóias mais e mais caras. A desculpa era sempre a mesma: o tal bingo.

Um dia, justamente na hora em que a esposa estava tomando banho para ir ao bingo, acabou a água. Ainda no chuveiro, ela gritou:

– Meu bem, traz água para eu acabar o meu banho!

Sem demora, o marido entrou no banheiro com um copo de água e entregou para ela. Ao ver aquele copo, ela GRITOU E DISSE.

– Mas como eu vou tomar banho só com um copinho de água?

E ele respondeu:

– Simples, querida, lave só a cartela!