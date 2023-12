A Última vez que fomos crianças é o filme vencedor do Prêmio Pirelli do Festival Italiano de Cinema 2023

A edição 2023 do Festival de Cinema Italiano chegou ao fim. Durante um mês, o público pode conferir 32 filmes (grande parte deles inéditos no Brasil) em diversas cidades Brasil afora e também por todo país via streaming. E o vencedor do Prêmio Pirelli, dado à produção mais assistida pelo público, foi A ÚLTIMA VEZ QUE FOMOS CRIANÇAS, do diretor Claudio Bisio.

“Encerramos com imensa satisfação mais uma edição de sucesso do Festival de Cinema Italiano. Apoiar esta iniciativa significa ratificar que o intercâmbio cultural é uma ponte vital para compreensão mútua, especialmente em um mundo interconectado. Este festival não apenas nos envolve e encanta nas maravilhas do cinema, mas também fortalece os laços culturais entre países, pessoas e culturas, promovendo a relevância da diversidade”, diz Cesar Alarcon, CEO e vice-presidente sênior da Pirelli na América Latina.

O FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO foi fundado pela Câmara do Comércio Italiana de São Paulo – ITALCAM, e conta com a colaboração e patrocínio da Embaixada da Itália. É importante ressaltar que a Pirelli foi, pelo terceiro ano consecutivo, o Patrocinador Master do Festival, reconfirmando uma tradição da empresa de incentivar a cultura italiana no Brasil, contribuindo de forma concreta ao grande sucesso do Festival.

O longa A ÚLTIMA VEZ QUE FOMOS CRIANÇAS, de Claudio Bisio, se passa em Roma, em 1943, e tem como tema principal a amizade entre quatro crianças em meio à devastação da guerra. A história se desenrola em torno de Italo, filho de um oficial fascista, Cosimo, cujo pai está exilado, Vanda, uma órfã crente, e Riccardo, de uma família judia abastada. Unidos pela “maior amizade do mundo”, eles permanecem alheios às divisões históricas que sangram a Europa.

Quando Riccardo é capturado por nazistas, seus três amigos resolvem que devem resgatá-lo e viajam por uma Itália destruída pela guerra. Ao se deparar com essa dura realidade, os meninos começam a perder a inocência e conhecer melhor o mundo dos adultos. A história nos leva por uma jornada emocionante, onde a determinação e a coragem dos amigos são postas à prova em uma missão de resgate.

A edição de 2023 do FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL trouxe uma variedade de produções cinematográficas recentes e clássicas do país, apresentando um vasto painel da Itália contemporânea, celebrando a sétima arte e também a capacidade do cinema de atravessar fronteiras culturais e emocionais, oferecendo aos espectadores brasileiros uma experiência única, rica e diversificada.