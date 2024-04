Concurso da Garota Country já tem data marcada

O mais tradicional concurso de beleza do mundo country em todo o Paraná e que compõe a programação da 50ª Expoingá, já tem data para acontecer, dia 27 de abril, às 21 horas, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro. O concurso está na 35ª edição, marcando a história de inúmeras candidatas.

O Garota Country 2024, promovido pela Sociedade Rural de Maringá, acontece durante o tradicional Baile Country, que reúne representantes do agronegócio e da sociedade maringaense.

São 12 concorrentes, escolhidas durante uma seleção prévia, que disputam os títulos de Rainha, 1ª e 2ª Princesas, Garota Simpatia, Melhor Traje e a Preferida dos Internautas. Na passarela, vão se apresentar em trajes típicos e deverão demonstrar desenvoltura e simpatia perante a comissão julgadora que será composta por especialistas da área e o público.

As Garotas Country se apresentam em todos os eventos oficiais da Feira organizados pela Sociedade Rural e, também, em diversos espaços do Parque de Exposição, representando a beleza do mundo agro e conferindo charme ao evento agropecuário, que recebe a cada ano público superior a 500 mil pessoas.

Candidatas

Concorrerão ao título de Garota Country as seguintes candidatas: Tainara da Silva Araujo, Jamilla Luana Antonio, Isadora Ferradoza, Marya Eduardah Pereira Lima Freitas, Samira Franco de Lima, Larissa Mendes de Oliveira, Eduarda Poliseli da Silva, Isadora Gonçalves Raniel, Marcela Holanda de Assumpção, Thamires Constantino, Iris Borghi Pelosi e Marya Jullya Cordeiro Rosa.

O Concurso Garota Country é um evento que antecede a abertura da feira com o objetivo de chamar a atenção do público para os eventos e atrações da Expoingá, que acontecerá de 9 a 19 de maio, com uma diversidade de atrações, mostra e comercialização nos setores da agropecuária, indústria, comércio, serviços, cultura e gastronomia. A Feira é uma das mais movimentadas do país e tem reconhecimento nacional e internacional.