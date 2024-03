“Apaixonada”, estreia em 7 de março

Giovanna Antonelli está de volta aos cinemas, na comédia romântica APAIXONADA, de Natalia Warth, inspirada no livro ‘Apaixonada aos 40’, de Cris Souza Fontes. No longa, ela vive Beatriz, uma mulher que se vê sozinha após se divorciar e resolve que está na hora de redescobrir a alegria de viver. O longa é uma produção da Bronze Filmes, em coprodução com a Rubi Produtora, distribuição da Imagem Filmes e chega aos cinemas de todo Brasil nesta quinta-feira, dia 07 de março de 2024.

O elenco inclui nomes como Danton Mello, que atua como o ex-marido de Beatriz; Rodrigo Simas, como um novo interesse romântico; Polly Marinho, como a melhor amiga e grande inspiração de Beatriz, além de Rayssa Bratillieri interpretando a filha de Bia. Cátia Damasceno, Jonas Bloch e Claudio Ohana aparecem em participações muito especiais.

Com roteiro assinado por Ana Abreu e Sabrina Garcia, e colaboração de Rodrigo Goulart, o longa acompanha o processo de redescoberta de si mesma e do amor, pelo qual Beatriz passa, que a leva a se aproximar de todas as paixões que a vida é capaz de oferecer.

Giovanna Antonelli afirma que as mulheres se identificarão muito com a protagonista. “Adaptar o livro para o cinema foi uma ideia de levar humor, amor e uma boa mensagem ao público (…). APAIXONADA explora muitas camadas da Bia. E tem um pouco dela em cada mulher que for assistir ao filme. Contar uma história de quem se apaixona por si mesma e pela vida é uma bela homenagem a nós mulheres.”

A atriz Polly Marinho que interpreta a Dora, melhor amiga de Bia conta que sua personagem “tenta mostrar para a Bia que o divórcio não é o fim e sim um recomeço. A minha personagem é muito sexualmente livre, empoderada, feliz com a sua própria imagem. Uma pessoa solar, engraçada, que está sempre colocando a amiga para cima.”

Natalia, que estreia na direção de cinema, conta que o projeto começou quando dirigiu a novela Quanto mais vida melhor!, em 2021, e trabalhou com Giovanna. “Ela leu esse livro, adorou e me procurou dizendo que queria muito fazer algo junto comigo novamente, e achava que tinha de ser dirigido por mim. Houve uma afinidade entre nós, e quando ela se juntou com a produtora Patricia Chamon, fui convidada para dirigir o APAIXONADA”, explica a diretora, que tem no currículo também a série As Five e a novela Mar do Sertão.

Natalia montou uma equipe majoritariamente feminina para o filme, que inclui a diretora de fotografia Luz Guerra; a diretora de arte Priga Costa; as figurinistas Natalia Duran e Júlia Melo; e a diretora de produção Isabella Alves. “Foi um set maravilhoso, cheio de mulheres, pois meu processo é muito colaborativo. Cada uma contribuindo com sua experiência e sensibilidade para contar a história dessa mulher que vai atrás de se apaixonar pela vida.”

Em sua jornada pessoal, Beatriz acaba viajando para a Argentina. Rodar no país sul americano, segundo Natália, trouxe uma riqueza para o filme. “As cenas feitas lá deram um novo ar, que a personagem precisava. Às vezes, a gente só entende nossa vida, quando se desloca fisicamente para outro lugar, e se olhar de fora. Não adianta fugir, os problemas vão junto. Quando você consegue ver de longe, você consegue ver de forma mais clara. O público vai gostar de ver as imagens, a paisagem e o visual são incríveis.”

Para Natalia, Giovanna também foi fundamental para o filme. Além de protagonista, ela assina como produtora e é uma atriz completa, que transita muito bem entre a comédia, o drama e o romance, elementos que já estavam presentes no filme.

“Não foi tão difícil achar o equilíbrio entre o romance e a comédia. É algo que já havia no livro, e o roteiro é muito bem escrito, então consegui debater muito com a equipe cada passagem, e afinamos uma história que emociona e faz rir – como a vida. É uma comédia divertida, e, às vezes, algo triste até te faz rir.”

APAIXONADA será lançado no Brasil pela Imagem Filmes no dia 07 de março de 2024