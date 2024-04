Expoingá terá três dias de portões abertos para comemorar jubileu de ouro

A Expoingá 2024 terá três dias de portões abertos com entrada gratuita no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, todos eles com ações solidárias. A iniciativa é da Sociedade Rural de Maringá (SRM), para comemorar o jubileu de ouro da feira, que está na 50ª edição, a informação foi anunciada na manhã de quarta-feira, 3, no programa Manchete na TV Diário.

No dia 13 de maio, data em que será comemorado o aniversário da cidade, os portões abertos são uma tradição em parceria com a Prefeitura de Maringá, com a arrecadação de alimentos para o Provopar, que abastece as entidades assistenciais da cidade.

Para o dia 14 de maio está programada a atração solidária em parceria com a Arquidiocese de Maringá, com a arrecadação de produtos de higiene pessoal.

A novidade para este ano é o terceiro dia de entrada gratuita, 15 de maio, um presente da Sociedade Rural para os maringaenses.

Segundo a presidente da Sociedade Rural, Maria Iraclézia de Araújo, o objetivo é celebrar as 50 edições da feira junto com o público visitante do evento. “É nosso presente para que mais pessoas tenham acesso à Expoingá neste ano especial”, afirmou. Entre as atrações disponíveis estão a praça de alimentação, parque de diversões, Palco Cultural, além de eventos técnicos e exposição dos pequenos animais.

Lembrando que o acesso à Arena no dia 15, no show da dupla Maiara & Maraísa, é mediante a compra de ingressos nos sites oficiais ou pontos fixos.

A Expoingá 2024 acontece de 9 a 19 de Maio, e terá uma grade especial de shows em comemoração aos 50 anos. Serão 12 shows incluindo os principais nomes do sertanejo do Brasil na atualidade confirmados para subir ao palco da Arena: Ana Castela, Luan Santana, Jorge e Mateus, Fernando e Sorocaba, Maiara e Maraisa, Simone Mendes, Os Menottis, Henrique e Juliano, Clayton e Romario, Rayane e Rafaela, Luan Pereira e Malifoo.

Programação dos shows

09/05 (Quinta-feira) – Jorge & Mateus

10/05 (Sexta-feira) – Rayane & Rafaela / Henrique & Juliano

11/05 (Sábado) – Ana Castela

12/05 (Domingo) – Luan Santana / Clayton & Romario

15/05 (Quarta-feira) – Maiara & Maraisa / Luan Pereira

16/05 (Quinta-feira) – Fernando & Sorocaba / César Menotti & Fabiano

17/05 (Sexta-feira) – Simone Mendes / Malifoo