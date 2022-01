Câmera registra acidente que deixou motorista com ferimentos graves em Maringá

Um motorista se envolveu em um acidente grave no início da tarde desta sexta-feira (28), em Maringá. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Laguna com a avenida Paissandu, na Vila Operária.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Alessandro Lino da Silva, de 43 anos, foi socorrido e encaminhado com ferimentos graves ao Hospital Universitário. De acordo com o médico do Samu, a vítima precisou ser intubada.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que o motorista do Peugeot, para não bater em dois carros que estavam parados no sinal, direciona o veículo para a calçada e atinge uma lixeira e a estrutura de um semáforo. (inf Plantão Maringá)