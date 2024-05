Moacyr Franco e banda se apresentam em Maringá e Londrina

Moacyr Franco retorna aos palcos de Maringá e Londrina, acompanhado por sua banda, para apresentações marcantes no Teatro Marista. O renomado cantor, apresentador e compositor brasileiro promete uma experiência sem igual, nos dias 25 e 26 de maio de 2024, revisitando sucessos que atravessaram décadas e conquistaram diferentes gerações.

Com mais de 60 anos de carreira, Moacyr Franco oferece ao público uma jornada musical repleta de sentimento e diversão. Ao longo de duas horas de espetáculo, com mais de 20 canções que embalaram e emocionam várias gerações, o cantor entrelaça histórias e lembranças, compartilhando com o público momentos inesquecíveis e tornando-os cúmplices de sua trajetória artística.

Além da música, Moacyr Franco presenteia os espectadores com seu talento humorístico, oferecendo momentos de descontração e risos com suas piadas bem-humoradas e críticas inteligentes. Sua habilidade como diretor garante uma apresentação envolvente e dinâmica, mantendo a plateia entusiasmada do início ao fim.

Produzidos pela Meta 5 Eventos, os shows acontecem no dia 25 de maio, em Maringá, e no dia 26, em Londrina. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do teatro no dia do evento ou através do site Disk Ingressos, com valores que variam de R$80 a R$100 referentes à meia-entrada.

Serviço:

Moacyr Franco e Banda em Maringá

Data: 25 de maio de 2024, sábado

Local: Teatro Marista – Av. Itororó, 111 – Zona 02, Maringá, Paraná

Horário: às 20h

Ingressos: R$80 a R$100 (meia-entrada)

Ponto de Venda: Disk Ingressos

Classificação indicativa: 12 anos

Informações: (41) 99670-8140

Moacyr Franco e Banda em Londrina

Data: 26 de maio de 2024, domingo

Local: Teatro Marista – Rua Cristiano Machado 240, Londrina, Paraná

Horário: às 19h

Ingressos: R$80 a R$100 (meia-entrada)

Ponto de Venda: Disk Ingressos

Classificação indicativa: 12 anos

Informações: (41) 99670-8140