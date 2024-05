Em comemoração ao aniversário de Maringá, ‘Super Prefeitura nos Bairros’ ocorre neste sábado, 18, com 30 serviços para comunidade

Para celebrar os 77 anos, a Prefeitura de Maringá preparou programação com diversas atrações e atividades para a comunidade. As comemorações seguem durante todo o mês de maio e neste sábado, 18, haverá um ‘Super Prefeitura nos Bairros’. O projeto que aproxima os serviços públicos da população ganhou uma edição especial neste mês. Serão mais de 30 atividades, entre 9h e 12h, na Avenida São Judas Tadeu, 1429 (ao lado da biblioteca do Parque das Palmeiras).

No ‘Super Prefeitura nos Bairros’, o município vai promover atividades recreativas, serviços de saúde e ações solidárias. Nesta edição especial, haverá o ‘Rolê da Doação de Sangue’, com oferta de transporte gratuito até o Hemocentro Regional de Maringá para doação de sangue e cadastro de doador de medula óssea (clique aqui e confira critérios básicos para doação de sangue). O Provopar também receberá doações de roupas e calçados para famílias vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A programação de atividades gratuitas inclui serviços de saúde, como aferição de pressão, teste de glicemia, tipagem sanguínea e outros. Também haverá edições dos projetos ‘Moeda Verde’, para troca de recicláveis por hortifrutis, e ‘Óleo Zero’, com a troca de óleo de cozinha usado por sabão. A criançada poderá se divertir com diversas brincadeiras e aproveitar a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

“Toda a celebração é sempre voltada para as pessoas, que constroem a nossa cidade. O ‘Prefeitura nos Bairros’ é um desses projetos que faz parte do nosso compromisso de estar sempre próximos da comunidade. Neste mês de maio, para comemorar o aniversário da nossa cidade, vamos realizar um grande evento ao lado da população, com mais de 30 serviços realizados de forma simultânea no Jardim Quebec”, afirmou o prefeito Ulisses Maia.

Confira algumas das ações do ‘ Super Prefeitura nos Bairros’ deste sábado, 18:

– Recebimento de doações de roupas e calçados para vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul;

– Rolê da Doação de Sangue, com transporte gratuito para o Hemocentro Regional de Maringá para doação de sangue e cadastro de doador de medula óssea;

– Teste de glicemia, tipagem sanguínea e IMC;

– Aferição de pressão arterial;

– Desenho, pintura e atividades lúdicas para as crianças;

– Orientação de saúde bucal e direcionamento para atendimento clínico odontológico;

– Orientações de ergonomia e testes de flexibilidade e força muscular com orientações de exercícios;

– Tira-dúvidas sobre Plano Diretor e Planejamento Urbano;

– Orientações sobre a atuação e serviços da Defensoria Pública;

– Informações sobre atendimentos do Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM);

– Entrega gratuita de absorventes pelo programa ‘Dignidade e Proteção’;

– Consultoria educacional com teste vocacional;

– Programa Óleo Zero – troca de óleo de cozinha usado por sabão;

– Programa Moeda Verde – troca de recicláveis por hortifrutis;

– Dinâmica do Departamento de Biologia da UEM sobre animais peçonhentos;

– ‘Arara Solidária’, com doação de roupas, calçados e acessórios para a população de todas as faixas etárias, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social;

– Matrículas da EJA para pessoas a partir dos 15 anos e que não concluíram o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano);

– Emissão da carteira do autista e mapeamento da pessoa com deficiência;

– Distribuição gratuita de mudas de verduras (alface, cebolinha, salsinha e outras).