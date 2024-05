Bar do Ponce é campeão do Comida di Buteco 2024 em Maringá

O Bar do Ponce, um dos botecos mais queridos de Maringá, venceu a etapa maringaense do Comida di Buteco, o maior concurso de bares do País. O resultado foi divulgado na noite de quarta-feira (15), em um evento exclusivo para participantes, jurados, imprensa e patrocinadores, no Bondam Centro de Eventos, no Parque do Japão. O Buteco do Kaká, localizado na Avenida Colombo, levou o segundo lugar; e o jovem Toricos, com apenas cinco anos de funcionamento, ficou em terceiro.

O pódio de delícias resumiu bem o que é o cardápio de um bom buteco: teve bolinho frito, caldo e iguaria. O Ponce apostou em uma coxinha feita com massa de cabotiá recheada com queijo e linguiça defumada, feita na casa – os embutidos caseiros, aliás, são o carro-chefe do desde a inauguração do bar, em 1991. Outro clássico de buteco são os caldos, e o Kaká criou a receita do Caldo de Kenga, que tem como ingredientes principais frango e mandioca. E no campo das iguarias, que são receitas feitas com clássicos da baixa gastronomia, como dobradinha, mocotó e moela, o Toricos apresentou uma língua bovina ao molho, que ganhou o paladar do público e dos jurados.

O prato inscrito no concurso, no entanto, não foi o único item avaliado. Os vencedores foram os bares que se saíram melhor em uma somatória de notas dadas por clientes e jurados em quatro quesitos: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.

Outros quatro bares se destacaram no desafio Eisenbahn de venda de cerveja. O Atari foi o bar que mais vendeu cerveja durante o concurso, seguido de O Jabô, Chapa Quente e Budega do Vizinho, que ganharam em suas categorias de potencial de volume de vendas.

Negócios familiares

A atmosfera familiar dos botecos, a principal bandeira do Comida di Buteco, também é um lugar comum aos vencedores. O Bar do Ponce segue à risca essa premissa: fundado por Lourival e Rosana em 1991, os filhos e o genro passaram a trabalhar com a mãe após o falecimento de seu Lourival, em 2020. Hoje, o Bar do Ponce é um negócio da família inteira. Já Kaká adquiriu um antigo bar de sua mãe, a dona Nice, que ele reformou e rebatizou com seu nome. Ela deixou a administração, mas está sempre por lá ajudando na cozinha e em outros detalhes.

O nome pode enganar, mas Toricos não é o apelido do dono do bar: o nome é uma homenagem a Torico, um rapaz que ajudou Paulo, o proprietário, a levantar o negócio em um momento importante. Em 2019, Paulo havia ficado sócio de um primo nesse bar. Eles trabalharam juntos por quatro meses e, então, veio a pandemia de Covid-19. Diante da crise, o primo deixou a sociedade e Paulo também quase seguiu o mesmo caminho, mas sua esposa Ana Paula e o jovem Torico não o deixaram desistir. Com apenas cinco anos de existência, o Toricos se firmou como uma referência da boemia na Vila Operária.

Sobre o concurso

No Concurso Comida di Buteco 2024, realizado entre os dias 05 e 28 de abril, 25 bares de Maringá disputaram o título de melhor buteco da cidade. O tema para elaboração dos pratos foi livre e todos os petiscos tiveram preço fixo de R$ 35. Nascido em 2000 em Belo Horizonte (MG), o concurso tem como missão “transformar vidas através da cozinha de raiz – buteco extensão da sua casa”, celebrando e promovendo a valorização da cozinha de raiz e dos butecos familiares.

Em 2024, em todo o Brasil, foram computados 1,2 milhão votos, recorde de participação de público. Mais de 13 milhões de pessoas visitaram os 1100 bares participantes em 27 circuitos realizados em mais de 40 cidades brasileiras.