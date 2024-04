“Comida di Buteco” começa dia 5 de abril em Maringá

Maringá estreou, em abril do ano passado, no maior concurso gastronômico do País, que elege anualmente o Melhor Buteco do Brasil. O icônico Bar do Rafa, famoso pelo seu caldo de mocotó, consagrou-se como o Melhor Buteco de Maringá em 2023, de acordo com o público e os jurados, e concorreu ao título nacional na premiação final, realizada em São Paulo.

Ao longo de todo o ano, os bares participantes da primeira edição do Comida di Buteco em Maringá colheram os bons frutos do concurso, que apresentou os estabelecimentos ao grande público. “Antes do concurso, a gente tinha um movimento tranquilinho. Depois, houve um boom. Dobrou o movimento”, conta Marcela Dourado Santos, do Severina Sabores do Nordeste.

Agora, os butecos da cidade se preparam para a segunda edição do concurso, que vai movimentar Maringá – e todo o Brasil – entre os dias 5 e 28 de abril. A competição acontece simultaneamente em mais de 1.100 bares espalhados em cerca de 40 cidades brasileiras, que integram os 27 circuitos do Comida di Buteco. Além de Maringá, outras três cidades paranaenses participam da competição: Londrina, Curitiba e São José dos Pinhais.

O concurso

Nascido em 2000 em Belo Horizonte (MG), cidade famosa pela boemia e boa gastronomia, a missão do Comida di Buteco é TRANSFORMAR VIDAS ATRAVÉS DA COZINHA DE RAIZ – BUTECO COMO EXTENSÃO DA SUA CASA, promovendo um resgate da cozinha de raiz, com foco sempre voltado para a valorização do pequeno comércio familiar. Buteco, com ‘U’ mesmo, é como os mineiros chamam carinhosamente seus bares. “Significa, acima de tudo, simplicidade e autenticidade, e sempre foi sinônimo de comida boa, ambiente democrático e descontração”, explica o Diretor de Operações do Comida di Buteco, Filipe Pereira.

Este ano, serão 25 bares participantes, e cada um deles criou uma receita para competir. Ao longo de três semanas, público e jurados visitarão os estabelecimentos para votar em quatro quesitos: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%. Historicamente, a cada edição, 20% dos butecos são desclassificados para o ano seguinte, gerando renovação e acirrando a competitividade.

Desde de 2016 o Comida di Buteco é realizado em duas etapas: a primeira etapa é regional, no qual a votação é feita pelo público e jurados da própria cidade. Depois de eleitos os campeões de cada circuito, um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito, então, o Melhor Buteco do Brasil. Em julho, em uma festa realizada em São Paulo, é revelado o campeão nacional.