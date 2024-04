Cervejaria Araucária e Gracco Burguer fazem os melhores hambúrgueres de Maringá

O Maringá Food Festival (MFF), maior festival de hambúrguer do Brasil, divulgou os vencedores da edição deste ano na noite de segunda-feira (25), no Sebrae. Os campeões de 2024 foram a Cervejaria Araucária, que levou o troféu de Melhor Hambúrguer na categoria profissional pelo segundo ano consecutivo, e a Gracco Burger, que fez o melhor hambúrguer de acordo com o público.

Andressa Modolo Frigo, da Cervejaria Araucária, que no ano passado ganhou a competição misturando hambúrguer e camarão, ousou mais uma vez ao adicionar pasta de amendoim e geleia no hambúrguer batizado de Elvis Presley, fazendo homenagem ao sanduíche favorito do Rei do Rock. “Eu tenho um prazer muito especial em criar. Eu venho de uma família de mulheres artistas. Minha avó fazia todo tipo de artesanato (pintura, costura), e minha mãe, por consequência, herdou muito disso. E comigo foi a mesma coisa, mas o meu lado foi para a gastronomia, que é onde eu consigo expressar a minha arte da melhor maneira”, conta Andressa. “Esse concurso é muito especial pra mim, eu coloco minha alma e meu coração.”

Em três semanas de Maringá Food Festival, quase 10 mil hambúrgueres criados exclusivamente para o concurso foram vendidos. Desse total, quase 2 mil saíram de uma única hamburgueria: a Gracco Burger. Vencedora da categoria popular e vice-campeã pelo voto dos jurados profissionais, a Gracco apostou na combinação de ingredientes nobres e de alto valor agregado, como o queijo brie, presunto de parma e maionese de trufas negras. “A gente se preparou pra algo que já era grande em nossa mente, mas que conseguiu superar e muito as nossas expectativas”, conta da gerente da casa, Gabriela de Oliveira Desiderio da Silva.

O chef Vitor Bourguignon, jurado profissional e vencedor do reality “Masterchef: a Revanche”, em 2019, observa que os vencedores têm algo em comum: valorizaram o ingrediente principal de qualquer hambúrguer, que é a proteína – nesse caso, a carne bovina. “Deu pra perceber em todos eles o cuidado desde o processo de moagem até o ponto da carne. A partir daí é que entram os demais elementos na hora de avaliar um hambúrguer, seja na composição, na criatividade, na apresentação. E aí foi uma ‘briga de cachorro grande’”, diz, enfatizando a alta competitividade entre os primeiros colocados.

Eles ganharam porque não tinha nada desnecessário dentro do hambúrguer. Tudo que tinha ali foi pensado, ou em relação à textura, ou em relação ao sabor. Muita gente acabou perdendo nota porque colocou coisa a mais do que precisava, por exemplo colocar mais de um molho doce ou mais de um elemento defumado na mesma receita. Na hora de criar é preciso pensar e ser enxuto, o menos é mais”, defende o jurado Marcos Vigorito, criador do Guia do Hambúrguer e parceiro do festival desde a primeira edição.

Confira o TOP três em cada categoria:

Voto popular

1 – Brie for Love Burger (Gracco Burger)

2 – Metaverso (Área 51)

3 – King of Pastrami (Mr. Jack)

Avaliação profissional

1 – Elvis Presley (Cervejaria Araucária)

2 – Brie for Love Burger (Gracco Burger)

3 – King of Pastrami (Mr. Jack)