Cerveja com pitaya

Uma fruta exótica marca a mais nova cerveja da Way Beer, que lançou a Sour Pitaya, uma cerveja com toque azedo e intensa coloração. Natural do México, a pitaya tem a parte interna em cores branca ou rosa intenso com sementes pretas. É na pitaya rosa que a Way se inspira para a nova cerveja.

A Sour Pitaya traz esse rosa muito vivo e translúcido, com média formação de espuma. Muito refrescante, a cerveja tem baixo amargor e teor alcoólico de 4,5%. O aroma cítrico, típico das sours, realça as notas de frutas tropicais no paladar.

A novidade se une a uma tendência que a Way vem encabeçando no Brasil: a de cervejas frutadas. A cervejaria já possui produções de destaque recente, como IPA Manga e Saison com Pêssego em Calda. Já a linha Sour me Not, de cervejas sours com adições de frutas, conta com versões de, entre outras, maracujá, goiaba e morango.