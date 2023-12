Madero Steak House inaugura nova unidade no Maringá Park Shopping

O Grupo Madero, uma das principais empresas do segmento de gastronomia do país, está prestes a inaugurar um novo restaurante em Maringá, no Maringá Park Shopping. A partir do dia 18 de dezembro, os frequentadores do centro de compras poderão desfrutar das delícias do menu exclusivo do Madero Steak House. O novo restaurante promete encantar os paladares e oferecer uma experiência gastronômica única aos clientes.

Com capacidade para acomodar uma média de 100 clientes simultaneamente e uma área privilegiada do shopping, com aproximadamente 530m², o espaço oferece um ambiente acolhedor para aqueles que desejam desfrutar de momentos de descontração entre amigos e familiares. O projeto de arquitetura e design, assinado por Kethlen Ribas Durski, cria uma atmosfera relaxante, proporcionando uma experiência completa aos visitantes.

“Temos mais de 275 restaurantes em todo o Brasil e forte presença no Paraná. Em Maringá, cidade bastante estratégica no estado, estamos presentes também no Catuaí Shopping Maringá, com um Madero Steak House. Este será nosso segundo restaurante e estamos muito orgulhosos e ansiosos para mais esta inauguração”, comenta o VP de Operações do Grupo Madero, Rafael Mello.

O Madero Steak House do Maringá Park Shopping é o décimo restaurante a ser inaugurado pelo Grupo Madero desde o início de 2023.

Cardápio

Consagrado como uma das principais redes de casual dining do Brasil, o Madero Steak House conta com receitas únicas criadas pelo chef Junior Durski, fundador e CEO do Grupo Madero. O carro chefe é o Cheeseburger Madero, um clássico irresistível, com carne suculenta, alface e tomate orgânicos, e queijo tipo cheddar derretido. As carnes grelhadas, servidas com um acompanhamento completam o menu principal. O restaurante também contará com o cardápio do “Legno Ristorante Italiano”, especializado em massas diferenciadas e exclusivas.

Os pratos são preparados com todo cuidado na cozinha central do Grupo Madero, em Ponta Grossa (PR), assim como é feito com todos os alimentos servidos a cerca de três milhões de clientes por mês em restaurantes localizados nas cinco regiões do país. Desta forma, é possível o controle e a manutenção do padrão de qualidade do Madero.

Evento Beneficente

Como de costume, a empresa realizará um evento beneficente com uma instituição social antes da inauguração. O evento está programado para o dia 18 de dezembro, data da inauguração, no horário do almoço. Nesta ocasião, a organização escolhida para a parceria é a ONG Lar Escola da Criança de Maringá, que possui duas grandes frentes de atuação voltadas para crianças e adolescentes, com Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa de Formação Técnica e Profissional.

Serviço

Abertura do Madero Steak House

Quando: 18 de dezembro (segunda-feira), a partir das 18h.

Local: Maringá Park Shopping. Av. São Paulo, 1099, zona 1 – 4 Piso

Horário de funcionamento: Domingo à quinta-feira, das 11h45 às 22h30 / Sextas-feiras e sábados, das 11h45 às 23h