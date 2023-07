Caminhão que transportava cigarros se envolve em acidente com carro forte na rodovia

Um acidente impressionante envolvendo dois caminhões e um carro forte, aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (13), na PR-323, em Cianorte. O que mais chamou atenção nesta ocorrência, foi que um dos caminhões estava transportando cigarros.



Conforme as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão cigarreiro seguia sentido a Maringá. Ele colidiu na traseira de um caminhão que estava transportando cana rodando sobre a via e batendo em um carro forte.

Tanto o caminhão carregado com cigarros, como o carro forte, vieram a tombar.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros prestaram o atendimento à ocorrência. Um segurança que estava no carro forte precisou ser socorrido, ele sofreu ferimentos leves.

O motorista do caminhão com cigarros acabou fugindo do local.