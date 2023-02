Cãocurso, oficina de máscaras, desfile de fantasias e feira de adoção: conheça as atrações do Carnaval do Shopping Catuaí

O Catuaí também vai pular Carnaval e estende o convite a todas as famílias de Maringá e da região para confraternizar na festa brasileira mais tradicional do ano. O shopping preparou uma programação especial e totalmente gratuita para receber os visitantes nesta segunda e terça-feira, dias 20 e 21, a partir das 14h. As atividades acontecem no Parque Trilha da Mata, ambiente externo do shopping, ao fundo da praça de alimentação.

Nos dois dias de evento, haverá pintura facial para as crianças, esculturas em balões, distribuição de pipoca e algodão doce, além de oficinas interativas para os pequenos customizarem a sua máscara de Carnaval. As oficinas acontecem das 14h às 17h, e são indicadas para crianças entre 3 e 13 anos de idade.

No dia 20, a partir das 17h, o Catuaí Maringá vira palco para um show musical com as famosas marchinhas carnavalescas e canções populares. Quem vai animar a plateia é a banda regida pelo Maestro Geléia de Mokotowski, que, durante o baile de Carnaval, também vai fazer alguns truques de mágica. Na sequência, haverá um desfile com os pequenos foliões presentes no evento.

Na terça-feira de Carnaval, a partir das 17h, é a vez dos bichinhos de estimação brilharem com as suas fantasias no Cãocurso, um desfile de pets fantasiados com direito à premiação da melhor fantasia.

Os vencedores vão receber vales-compras que totalizam R$3 mil para serem utilizados na loja Puket, que oferece uma linha completa e exclusiva de produtos pet. O 1º lugar recebe um vale-compra de R$ 1,5 mil, o 2º lugar de R$ 1 mil e o 3º lugar de R$ 500.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas gratuitamente no site https://is.gd/catuaimaringacaocurso. O regulamento completo pode ser consultado no site www.catuaimaringa.com.br/blog/carnaval-catuai-maringa-2023/.

A organização do Cãocurso solicita aos inscritos que, no dia do evento, façam a doação de um pacote de 2kg de ração. Toda a ração acumulada com as doações será encaminhada para o Projeto Vira Pet, ONG maringaense que recolhe animais de rua, e que estará presente no Carnaval do Catuaí com uma feirinha de adoção.



SERVIÇO – Carnaval Catuaí Shopping Maringá

Data: 20 e 21 de fevereiro (segunda e terça-feira)

Horário: 14h às 20h

Local: Parque Trilha da Mata, ambiente externo do shopping

Inscrições para o Cãocurso: https://is.gd/catuaimaringacaocurso

Regulamento do Cãocurso: catuaimaringa.com.br



Horários de funcionamento do Catuaí Shopping Maringá

Segunda a sábado

Lojas: 10h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 22h



Domingo e feriados

Lojas: 14h às 20h

Praça de alimentação: 11h às 22h



Catuaí Shopping Maringá

Av. Colombo, 9161.

Inf. e foto: PG1