Carro vai parar quase sobre a linha férrea

Uma mulher foi socorrida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu após sofrer um acidente na avenida Horácio Raccanello Filho com a rua Pioneiro Henrique Bulla em Maringá.

A colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira, 18.

A vítima conduzia um VW Fox quando perdeu o controle e ultrapassou a pista de rolamento e só parando no barranco bem próximo a linha férrea. A vítima não conseguiu sair do veículo, sendo necessário o auxilio das equipes de socorristas.

Após ser estabilizada ela foi encaminhada ao hospital onde passará por melhor avaliação.