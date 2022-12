Cinco pessoas morrem vítimas de trágico acidente no Paraná

Um grave acidente ocorreu nesta terça-feira, 6, por volta das 22 horas na rodovia PR-456, trecho de Santa Maria do Oeste no Paraná.

Pelo menos cinco pessoas acabaram morrendo. Uma carreta tombou em cima de dois carros, ela estava carregada com toras de madeira, os veículos ficaram sob à carga, onde as cinco pessoas acabaram morrendo esmagadas.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Científica estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. (inf Eduardo Vinicius de Castro)