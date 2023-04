Com viagem programada, afastamento de vereadores de Maringá é adiado

A justiça não conseguiu entregar a notificação para a perda de mandato dos vereadores Altamir Antônio dos Santos e Belino Bravin Filho, em cumprimento de sentença solicitada pelo Ministério Público e determinado pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Maringá. Eles foram condenados por nepotismo, resultado de ação ajuizada há 18 anos.

A entrega não aconteceu, no início desta tarde, porque Hossokawa está na estrada em direção a Curitiba, onde amanhã cumpre agenda feita pela Comissão Extraordinária de Segurança Pública. Com ele estão integrantes da comissão, presidida pelo Delegado Luiz Alves e por Cristian Maia. A viagem foi anunciada na sexta-feira.

Os vereadores saíram da cidade por volta das 14 horas e têm retorno programado para a manhã de quarta-feira. O oficial de justiça esteve na Câmara por volta das 14h30. Os três vereadores não participam da sessão de amanhã. que será comandada por Mário Verri.

De acordo com a agenda, divulgada na sexta-feira, estão programadas reuniões na Secretaria de Segurança Pública do Paraná, Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná e Núcleo de Combate aos Cibercrimes, da Polícia Civil. Os encontros foram viabilizados por deputados de Maringá ligados à área de segurança: Delegado Jacovós (PL), Soldado Adriano José (PP) e Paulo Rogério do Carmo (União), que acompanharão as visitas.

Com a visita, que objetiva cobrar do governo estadual mais investimentos na área da segurança., Bravin e Altamir podem permanecer no cargo até quarta ou quinta-feira. Ao receber a intimação, Hossokawa também terá que solicitar da Justiça Eleitoral os nomes dos suplentes.

PS – Depois de ter entrado em contato com a Câmara de Maringá, e publicado a matéria, o Legislativo divulgou nota para todos os veículos de comunicação confirmando a notícia. “O evento tem previsão de encerramento na terça-feira à noite, portanto, o presidente e os demais integrantes da mesa executiva retornarão na quarta-feira (19), oportunidade em que se manifestarão sobre a questão envolvendo os vereadores Altamir e Bravin, diz o final da nota. (inf Angelo Rigon)