Deputado Ricardo Barros, ex-líder de Bolsonaro, tenta justificar invasão das sedes dos três poderes

Ex-líder de Jair Bolsonaro na Câmara Federal e futuro secretário de Indústira, Comércio e Serviços do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), o deputado federal maringaense Ricardo Barros (PP) tentou jogar a culpa da invasão das sedes dos três poderes nacionais, em Brasília, ao atual governo federal. Cerca de 3 mil pessoas, de várias partes do país e financiadas por empresários e pré-candidatos, destruíram os prédios do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Barros disse repudiar o ato, mas tentou justificar ao dizer que o governo sabia e não tomou providências.

A apresentadora do programa CNN 260 rebateu na hora. Barros tem ligação com a Federação das Associações de Bairros de Maringá, presidida por um assessor de seu gabinete, e que compartilhou no final de semana carreata contra o governo federal. Na entrevista ele deu a entender que, apesar de toda a base bolsonarista saber da ameaça de invasão havia cerca de dois meses, a culpa seria do governo Lula. (inf Angelo Rigon)