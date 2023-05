Gepatria denuncia família de políticos de Londrina por prática de ‘rachadinha’

Do blog de José Pedriali:

O Ministério Público do Paraná denunciou por concussão o ex-deputado estadual Matheus Viniccius Petriv e seus pais por possível prática de “rachadinha”. A denúncia – já recebida pela Justiça – foi oferecida pelo núcleo de Londrina do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria).

Os pais de Matheus são o ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv (2019-21 e cuja diplomação foi anulada pelo Tribunal Superior Eleitoral) e a vereadora Mara Ribeiro. O trio, que se autodenomina “Família Boca Aberta”, reside em Londrina. Mara responde a duas representações por quebra de decoro.

Conforme o MPPR, durante o seu mandato na Assembleia Legislativa, encerrado em janeiro deste ano, Boca Aberta Júnior, com a participação de seus pais, teria exigido de três assessores, sob pena de demissão, o repasse de parte dos seus vencimentos, por meio de entrega de dinheiro e pagamento de despesas do gabinete parlamentar.

O dinheiro teria sido usado também para financiar a confecção de camisetas para promoção da “Família Boca Aberta”, pagamento do IPTU do imóvel particular onde reside a família e para a aquisição de itens básicos de consumo, tais como cestas básicas e caixas de leite para posterior distribuição à particulares.