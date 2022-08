Homem morre ao ser atropelado por moto na rodovia PR-317

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, 22, na rodovia PR-317, próximo do posto Matsuda, em Maringá. Um homem de aproximadamente 50 anos morreu ao ser atropelado por uma motocicleta que era conduzida por Genivaldo Nunes dos Santos, de 51 anos.

O pedestre atravessou a pista quando foi atingido pela moto que seguia sentido shopping Catuaí. O homem morreu na hora. Já o piloto da moto precisou ser entubado pela equipe médica do Samu. A principal lesão do motociclista foi trauma de crânio e face.

Genivaldo Nunes foi encaminhado em estado gravíssimo ao hospital Santa Casa. A Polícia Rodoviária Estadual ao ser informada do óbito acionou o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística no local do acidente. O corpo do pedestre foi encaminhado ao IML. (inf André Almenara)