Incêndio com vítimas

Um incêndio de grandes proporções foi registrado no início da tarde deste domingo, 13, em Maringá. O fogo foi visualizado por vizinhos em uma casa de madeira localizada na rua Tietê, Zona 7.

Um rapaz alegou que atendimento do Corpo de Bombeiros demorou, que ligou e não atendia o telefone na central dos bombeiros, próxima do local do incêndio. Afirmou que acionou o socorro bem no início do incêndio.

Segundo relato que três moradores da residência tiveram ferimentos e foram retirados do interior do imóvel por populares, na sequência atendidos por equipes do Siate e Samu. (foto André Almenara)