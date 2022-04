Maringaense de 24 anos é a primeira colocada no Vestibular 2021 da UEM

A maringaense Milena Babugia Pinto, de 24 anos, foi a melhor classificada geral no Vestibular 2021 da Universidade Estadual de Maringá, além de ter sido aprovada em primeiro lugar para o curso

de Medicina, o mais concorrido, com 395,07 inscritos por vaga universal.

Tanto este resultado quanto o da 3ª etapa do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2021 e do Vestibular para Pessoas com Deficiência (PcD) 2022 da UEM foram divulgados na manhã de quarta (20). Com 14.541 candidatos na disputa, o Vestibular 2021 foi aplicado no dia 20 de fevereiro, enquanto que os outros dois

concursos tiveram as provas realizadas no último dia 27 de fevereiro.

A estudante obteve 295.8 pontos, de um máximo de 360 pontos. O segundo lugar na classificação geral é da estudante Larissa Oberdenge Arruda, também aprovada em Medicina. Ela obteve 289

pontos. Milena já tinha passado também no vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), mas diz que vai optar pela UEM. Por ter deixado o local de provas bastante estressada,

insatisfeita com o próprio desempenho, ela não depositava muitas esperanças na aprovação em Maringá.

A candidata vinha tentando Medicina há pelo menos seis anos. Durante a pandemia, estudou on line e não descuidou da saúde física e mental, fazendo caminhadas e dança. Conforme ela, apesar da reclusão em casa foi possível manter uma rotina de estudos das 7 ou 7h30 às 12h15 e, após um descanso para o almoço, até por

volta das 18 hs, às vezes até às 19 hs. Outra estratégia da estudante foi fazer provas já aplicadas pela UEM em vestibulares passados para conhecer melhor o tipo de concurso realizado pela instituição.