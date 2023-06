Ataque a tiros em escola estadual do Paraná deixa dois jovens mortos

Um ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, deixou dois alunos mortos na manhã desta segunda-feira. Ao GLOBO, a Polícia Militar informou que uma das vítimas, uma adolescente, morreu. Mais tarde, o secretário de Segurança Pública do estado, coronel Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que um adolescente também não havia resistido. O autor do crime foi detido.

De acordo com a PM, o suspeito seria um ex-aluno de 21 anos. Com uma roupa preta, ele teria ido até a direção da escola para solicitar documentos e fez os disparos. Na ação, baleou os dois jovens, que não resistiram aos ferimentos e morreram.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram ao local e ouviram alguns alunos. A segunda vítima foi baleada na cabeça. O rapaz foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cambé.

Na operação, um helicóptero do SAMU foi acionado para transferir a vítima para o hospital. O colégio estadual atende os ensinos fundamental e médio. Após o ataque, o governador Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias. As aulas da instituição foram suspensas. (inf O Globo)