Quatro pessoas ficam feridas em acidente no Parque das Bandeiras em Maringá

Uma mulher dirigindo uma caminhonete VW Amarok invadiu a preferencial e causou um grave acidente na manhã deste sábado, 1, em Maringá. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Jequitibá com Professora Letícia de Paula Molinari, no Parque das Bandeiras.

A condutora da camionete que estava acompanhada do marido bateu com muita violência em um automóvel VW Gol. A colisão foi tão forte que o passageiro do Gol foi ejetado do veículo pelo para-brisa dianteiro.

Várias ambulâncias do Siate e Samu deslocaram ao bairro onde foram prestados os atendimentos aos feridos. O caso mais grave foi do passageiro da caminhonete, Joacir Pereira, 62 anos, que sofreu fratura de fêmur e pelve.

O passageiro do Gol também sofreu fratura de fêmur. Os bombeiros ainda precisaram cortar a lataria da caminhonete para retirar das ferragens o senhor de 62 anos. Todas as vítimas foram encaminhadas aos hospitais da cidade. (inf André Almenara)